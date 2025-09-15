Bu ne cüret

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milyonlarca vatandaşın, üst düzey yöneticinin, bürokratın, kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek ‘illegalplatform.com/org’ isimli sitede sattıkları, paylaştıkları tespit edilen, 9’u tutuklu 17 şüpheli hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, şüphelilere “kişisel veri, yasak cihaz ve program bulundurmak, Siber Güvenlik Kanunu’na Muhalefet” suçlarından 15 yıla kadar ceza talep edildi. Böylece geçen mart ayında yasallaşan Siber Güvenlik Kanunu ilk defa bir iddianame uygulandı. İddianamede kullanılan Siber Uzay kavramı ile sadece internet ortamı değil, internete bağlanabilen kapalı devre bir sisteme verinin girilmesi suç olarak değerlendirildiği anlatıldı. Yeni kanunun uygulanması ile şüphelilerin daha fazla ceza almalarının da yolu açıldı.

SORUŞTURMA BÖYLE BAŞLADI

İddianameye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, ‘illegalplatform.com/org’ adlı sitede zararlı yazılım bağlantıları, çalıntı kredi kart bilgileri, kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya yönelik, oltalama olarak tabir edilen sahte internet siteleri, kişisel verilerin üçüncü kişilerle para karşılığında paylaşıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. İnternet sitesinin 14 Haziran 2021’de oluşturulduğu, sitenin en son 31 Mayıs 2023’te güncelleme aldığı, IP lokasyon bilgisinin Hollanda olduğu belirtildi. İddianamede, internet sitesi içerisinde yönetici, moderatör, VIP üye ve normal üye gibi farklı rütbelerin bulunduğu, üye sayısının da 24 bin 188 olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

KİŞİSEL TÜM BİLGİLERİMİZ ELLERİNİN ALTINDAYDI

İddianamede şüphelilere ait bilgisayar, mobil cihaz ve bulut depolama birimlerinde, farklı formatlarda yaklaşık 101 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kişisel veri setleri tespit edildiği anlatıldı. Bu veri setlerinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, anne-baba adı, açık adres, GSM numarası, tapu bilgileri, SGK kayıtları, banka hesap numaraları, araç ruhsat bilgileri, vergi kimlik numaraları, e-posta adresleri, eğitim ve mesleki bilgiler gibi yüksek hassasiyet taşıyan alanları içerdiği belirtildi. Bu verilerin, şüphelilerin “kamu ve özel sektör bilgi sistemlerine yetkisiz erişim ve sızmalar yoluyla” elde ettikleri anlatıldı. Şüphelilerin kamu kurumlarına ait kritik bilişim sistemlerine erişim sağladıktan sonra diploma, ustalık belgesi ya da kalfalık belgesi gibi dijital ortamda sahte olarak üretildiğinin belirlendiği de ifade edildi. İddianameye göre şüphelilerin cihazlarında bazı mağdurlara ait cinsel içerikli görüntüler, özel mesajlaşma dökümleri ve mahrem belgeler tespit edildi. Bu verilerin şantaj amaçlı sistematik şekilde kullanıldığı da anlatıldı.

SAHTE SİTE HAZIRLIYORDU

Sitede “Major” adını kullanan şüpheli Metin Yeşil’in dolandırıcılık amacıyla sahte web siteler hazırlayan bir kişi olduğu iddia edildi. Bu kapsamda şüphelinin Türkiye Petrolleri ve Baykar şirketlerine ait yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapılması amacıyla sahte web sitesi hazırladığı da ifade edildi. Şüphelinin yazışmalarında Melik isimli kişiyle “Baykar veya Türkiye Petrolleri yatırım danışmanlığı ile ilgili sahte ilanlar açtığı, yapay zekâ ile Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent’e ait görüntülerle bir taslak okuttuğu video yaptıkları, yine Cumhurbaşkanı’nın ses ve görüntüsünü kullanarak 15-20 saniyelik reklamlar hazırladıkları, bunun karşılığında ödenecek komisyon miktarını konuştukları” belirtildi.