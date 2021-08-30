Bu ne aymazlık! Tık uğruna kefen giyip kendini gömdürdü

İstanbul’da youtuber Muhammed Bahçecik (25), bir videosunda istediği beğeni sayısına ulaşılması durumunda takipçilerine mezara girme sözü verdi. Beğeni sayısı hedefi aşınca kolları sıvayan Muhammed Bahçecik, özel olarak tasarlanan cam tabuta girip Tuzla’da kendisini toprağa gömdürdü. Bahçecik’in sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak 20 bin TL değerinde bir tabut tasarlandı. Bahçecik, tabuta yerleştirilen oksijen tüpleri, kameralar, telsizler ve sağlık durumunu anlık olarak doktora ileten cihazlarla birlikte, kepçe tarafından açılan mezara gömüldü. Dışarıda da bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunduruldu.









KEFEN DE GİYDİ

Mezarın başında dua okunurken, geleneklere uygun olması açısından mezar taşı da yerleştirildi. Kefen giyerek 6 saat toprağın altında kalan Bahçecik, sürenin dolmasının ardından vinç ile yeniden toprak üstüne çıkarıldı.

Çok ilginç bir deneyim yaşadığını ifade eden Muhammet Bahçecik, “Mezara girdiğim an tüm sevdiklerim, mezara gömdüğüm sevdiğim insanlar aklıma geldi. Onların da burada olduğunu hissettim. Şu an rahatça nefes aldığım için çok mutluyum çünkü 6 saattir nefes alamıyordum, oksijen tüpüne bağlıydım. Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve güzel bir şey olduğunu öğrendim. Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile toprağın altından çıkarılana kadar. O an biraz tedirgin oldum. Toprağın altından çıktım ve şu an çok üşüyorum. Sağlık durumum iyi” dedi.

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