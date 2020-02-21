Bu nasıl vicdan

İstanbul Şişli’ye bağlı Kuştepe Mahallesi’nde ilçe belediyesine bağlı temizlik görevlileri, dün sabah saatlerinde Yavrukuş Sokak’tan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuk buldu. Bebeğin göbek bağına bir mandal takıldığı görüldü. Bebek temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılıp süt içirilerek beslenen bebek, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis bebeği çöpe atanları yakalamak için çalışma başlattı.

SESİ HÂLÂ KULAĞIMDA

Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Sabah 09.00 gibi Yavrukuş Sokağı’na girdik. Sırasıyla çöpleri alırken en sonuncu konteynere geldik. Onu da araca döktük. Pres cihazını çalıştırdım. Aracın arkasına asıldık, yola devam ettik. Ağlama sesi duydum. Uzaklaştıkça ses bizimle birlikte geliyordu. Arkadaşıma ‘Bu ses içeriden geliyor’ dedim.

ÖNCE OYUNCAK SANDILAR

Çok bağırıyordu, araba sesini bastırıyordu. Arkadaşım ‘Oyuncak bebek sesidir’ dedi. Hareket halindeyken aracın arkasını karıştırmaya başladım. Ses çoğalınca aracı durdurduk. Pres kolunu kaldırdığımda bebeğin kafasını gördüm. Bebeği tuttum, avuçlarımın üzerine düştü. Gözümün içine bakıyordu. Poşetin içine koymuşlar. Boğazına bağlamışlar poşeti. Poşetten çıkardım. Salladım kucağımda, ağlaması durdu. Tahminim bebek sabah atılmış çöpe. Bebeğin göbek mandalı duruyordu. Bu hastanede doğduğunu gösteriyor.

Ağlama sesi hâlâ kulağımda yankılanıyor. Son konteynerin içerisinde cam ve tahta parçaları vardı. Camlar araçta paramparça oldu. Tahtalar kırıldı. Ama bebeğe bir şey olmadı. Bu bir mucize. Doktorlara bebeğin isminin ‘Mucize’ olmasını istediğimizi söyledik.

EVLAT EDİNMEK İSTEDİ

Üç kızım var. İlk önce bebeği sahiplenmek istedim. Ama olmadı. Benim de kızım olduğu için çok duygulandım. Eve geldiğimde ailemle ağlamaya başladık. Bunu yapan insan olamaz.”



Diğer temizlik işçisi Ferdi Karaçil ise “Yokuş yukarı çıkarken dolu bir konteyner vardı. Allah’tan onu almadık. Alsaydık şu an çocuk hayatta olmayabilirdi” dedi.