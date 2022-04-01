Bu nasıl tahliye

Haberin Devamı

AYDIN’dan iş bulmak için İzmit’e gelen Engin E., 22 Mart 2021 tarihinde, kendisi gibi işitme engelli olan ‘Fırat Delikanlı’ lakaplı Fırat Kaya tarafından parası alınıp dövüldü. Olayın ardından Engin E. polise gidip şikâyetçi oldu. 30 suç kaydı olan Fırat Kaya, Engin E.’yi dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tepki gördü. Polis, Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir’i gözaltına aldı. Hepsi işitme engelli olan 5 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ÖNCE 10 YIL VERİLDİ

Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 29 Mart’ta görülen karar duruşmasında, bahse konu suçun, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olmadığına kanaat getirilerek ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘hakaret’ ve ‘yağma’ suçlarından Fırat Kaya’ya toplam 10 yıl, Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir’e 7’şer yıl 11’er ay hapis cezası verildi. Ancak sanıklar, yargılama esnasında cezaevinde geçirdikleri süre dikkate alınıp tahliye edildi.

Haberin Devamı

AVUKATI İTİRAZ EDECEK

Tahliyelere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Engin E.’nin avukatı Didem Özhan ise karara itiraz edeceklerini söyleyerek, “Kararı kabul etmek mümkün değil, dolayısıyla tahliye edilmelerini de beklemiyorduk. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız” dedi.

#FIRATDELİKANLITUTUKLANSIN

Tahliyelere, sosyal medyadan #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle tepki gösterildi. Mesaj atanlar, engelliye işkence yapan kişi ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını eleştirdi. İşte o tepkilerden bazıları:

“Cidden merak ediyorum neye göre böyle biri serbest bırakılıyor. Bu normalde önce akıl hastanesinde tedavi edilmeli sonra cezaevine atılmalı. Bu şahıs elini kolunu sallayarak toplum içinde yaşamaya ve işkenceye devam edecek.”

“Engelli kardeşlerimizi öldüresiye döven, bundan zevk alan bir cani serbest kalmış. Aklım almıyor bu kararı.”

Haberin Devamı

“Bu adamın 30 sabıkası varsa 31. suçunu nasıl işleyebiliyor? Neden salınıyor sürekli?”

“İşitme engelli bir çocuğa öldüresiye işkence yapan bu yaratığı serbest bırakmışlar! Bir sonraki eylemi adam öldürmek olur.”