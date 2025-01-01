Bu nasıl sosyalleşmek

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Yılbaşı öncesi KinkyTurkey.com isimli internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşılarak parti için bilet satışı yapıldı. İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki adrese 28 Aralık akşamı düzenlenen operasyonda, 23’ü müşteri 2’si partiyi düzenleyen organizatör olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 2 kırbaç, bel korsesi, sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, kafes, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 4 maske, 5 bağlama halatı, BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, oyun çarkı, 2 vücut aksesuarı ve tasma gibi cinsel fantezi ürünleri ele geçirildi.



23 müşteri serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen ve partinin organizatörleri oldukları öne sürülen 4 suç kaydı olan Tolga T. (33) ve 2 suç kaydı olan Laden S. (29), ‘şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘PARA TOPLANDI AMA MÜSTEHCENLİK YOK’

Tutuklanan Tolga T. ifadesinde özetle şunları söyledi: “Sosyal medya hesapları bana aittir. Ancak bu hesapta yapılan paylaşımlar eski tarihlidir. 45 gün başka bir partiden dolayı cezaevinde tutuklu olarak kaldık. Çıktıktan sonra müstehcenliğe dair bir video paylaşımı yapmadık. 28 Aralık’ta benim ikametim olan dubleks dairemde arkadaşım Laden S. ile toplamda 25 arkadaş sosyalleşmek amacıyla bir araya gelmiştik. Bu herhangi bir cinsel amaçlı eğlence değildi. Müzik dinleyip yemek yemek ve sohbet etmek amacıyla toplanmıştık. Bir para toplanmıştır fakat bu para evdeki giderleri karşılamak amacıyla alınan cüzi bir miktardır. Katılımcılara da ‘sizlere güzel bir yemek hazırlayacağız’ diye tanıtımda bulundum. Yılbaşı ile ilgili bir tanıtım ve çağrıdır. Müstehcen herhangi bir şey yoktur. Polisler geldiğinde biz zaten yemek hazırlığı içerisindeydik. Eşyalar ulu ortayerde değildi. Bunlar şahsi ve özel eşyalardır. Kırbaç özel hayatımızda kullandığımız bir eşyadır. Herhangi bir şekilde başka amaçla kullanılmış değildirler. Kaldı ki eşyaların bir kısmı da bize ait değildir, gelen misafirlere ait eşyalar da olabilir.”

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Laden S. ise ifadesinde, aynı evde yaşadığı için orada bulunduğunu, Tolga T.’nin farklı bir eylem gerçekleştirmemesi için, cinsel herhangi bir kıyafet veya obje kullanılmasın diye evde bulunduğunu söyledi.