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Bu nasıl saygı

#Sağlık Çalışanları#HEYKEL#Denizli
Bu nasıl saygı

Denizli’deki Merkezefendi Belediyesi’nin sağlık çalışanlarına adadığı tematik park tartışma konusu oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, parkın sağlık çalışanlarına saygı için yapıldığını söylerken, Belediye Meclis Üyesi Yavuz Aki, “Çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir, buraya yakışmadı” dedi.

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Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarını simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

‘HEYKELLER KALDIRILMALI’

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, “Çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir” dedi. Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, “2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan parktan bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise “Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı.

'KÖTÜ BİR NİYETİMİZ YOK'

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Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır” diye konuştu.

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#Sağlık Çalışanları#HEYKEL#Denizli

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