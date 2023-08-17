Bu nasıl savunma... Eşeği sopayla dövmüştü

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O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler, C.S.'yi adresinde gözaltına aldı

EŞEK KORUMA ALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.S. ifadesinde, "Eşek beni ısırdı, ben de bunun üzerine sinirlenerek sopa ile dövdüm" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan C.S.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 4 bin 500 TL para cezası kesildi. Şiddet gören eşek ise koruma altına alınıp, hayvan barınağına götürüldü. Özel alana alınan eşek, artık burada kalacak.