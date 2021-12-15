Bu nasıl pansuman: Doktora ‘cinsel saldırı’dan 10 yıl istendi

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MERSİN Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iddiaya konu olay geçen 18 Ağustos’ta yaşandı. H.T. (23), kıl dönmesi şikâyeti ile genel cerrahi polikliniğinden randevu aldı. Genç kadın, 17 Ağustos günü doktor T.H.’nin (46) görev yaptığı birime gitti. Dr. T.H., genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bir gün sonra H.T. bu kez, pansuman için hastaneye gitti. Sedyeye yüzükoyun uzanan H.T. yarasının acıdığını söyledi. H.T.’nin iddiasına göre, Dr. T.H., “Ben sana masaj yapayım. Seni rahatlatayım” dedi. H.T. emniyet ve savcılık ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, sırtıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Yüzüstü yattığım için tam olarak göremedim. Fakat doktor pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu, sürtünme yapmaya başladı. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” dedi.

‘ARAMIZDA KALSIN’ İDDİASI

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İddianameye göre H.T., doktorun odasından çıkar çıkmaz annesini aradı. Genç kadın annesinin yanında bulunan teyzesi Ö.T.’ye, olanları anlattı. Teyze Ö.T. hemen hastaneye geldi. Ö.T. ile yeğeni H.T., doktor ile koridorda karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. H.T. ve teyzesi Ö.T. ifadelerinde doktorun “Özür dilerim. Yanlış anlamışsınız. Sizin için ne yapabilirim? İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın” dediğini iddia ettiler.



H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı. Laboratuvar raporu da taciz iddialarını destekler nitelikte çıktı. Dr. T.H.’nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edilen iddianame mahkemece kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan evli ve iki çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını söyledi. Dr. T.H. ifadesinde, H.T.’ye yönelik muayene işlemi sırasında kapısının kilitli olmadığını, dolayısı ile cinsel saldırıda bulunmasının imkânsız olduğunu söyledi. Genç kadının sedyede uzandığı esnada kendisinin de ayakta olduğunu söyleyen Dr. T.H. şunları kaydetti: “Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Ben geri çekildim. Ben duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil. Kesinlikle bu şahıslara, ‘İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim. Olay aramızda kalsın’ demedim.”

İÇ ÇAMAŞIRINI EŞİ TESLİM ETTİ

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H.T.’nin şikâyeti üzerine aynı gün soruşturma başlatıldı. Dr. T.H. gözaltında kaldı. Taraflardan kan örnekleri alındı. H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları ile pantolonları incelenmek üzere alındı. Doktorun iç çamaşırını polislere, aynı hastanede çalışan meslektaşı eşi teslim etti.

İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak, “Şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H.T. ve şüpheli T.H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin cinsel saldırı iddialarını dest