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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu nasıl oyun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Bu nasıl oyun

Yazlıkta arkadaşlarıyla sohbet eden Hüseyin T.’nin eline alarak oynadığı pompalı tüfek ateş aldı. Karnından vurulan Muhammed Poyraz ölürken, olayın kazayla olduğunu söyleyen Hüseyin T., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İstanbul Büyükçekmece ilçesi, Kamiloba Mahallesi’nde geçen hafta cumartesi günü akşamı, 4 arkadaş Hüseyin T.’nin (23) ailesine ait yazlığa gitti. İddiaya göre, burada sohbet ettikleri sırada Hüseyin T. evde bulunan pompalı tüfeği eline alarak oynamaya başladı.

ATEŞ ALDI

Bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, karşısında duran Muhammed Poyraz’ın (22) karnına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Poyraz, arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Hüseyin T. de polis tarafından gözaltına alındı. Poyraz, ertesi gün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hüseyin T., evde bulunan tüfeğin elindeyken kazayla ateş aldığını öne sürdü. Diğer arkadaşları da benzer ifadeler verdi. Hüseyin T., ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hüseyin T., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Bu nasıl oyun

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karnından vurulan Muhammed Poyraz (22), kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürülen Muhammed Poyraz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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