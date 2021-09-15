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Gündem
Ceren DENİZ / ANTALYA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu nasıl öğretmen

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Bu nasıl öğretmen

Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun’un öğrencilere yönelik ifadeleri, veliler arasında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Paylaşıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olan videoya yansıyan ifadeler şu şekilde: “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın.”

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