‘Bu nasıl müttefiklik’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara-Niğde otoyolu 2. kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılırken özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Dün de ABD yaptırımları açıklandı.

YAPTIRIM SİLAHINI ÇEKTİLER

Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almış olmasıdır. Peki, Türkiye bu yola niçin başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun zamandır elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının 1000’e yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika’ya veriyor. Bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika, ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye, yaptırım silahını çekmiştir.

MAKSAT BAĞCIYI DÖVMEK

Önümüze konan, Türkiye’nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35’ler için, paranın büyük bir kısmını verdiğimiz halde, tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarında alenen belirtiyorlar. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına ‘S-400 konusunda endişeniz varsa, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim’ teklifiyle gittik. Fakat belli ki maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı, başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor.

KÜRESEL LİDERLİK ADIMLARI

Peki şimdi ne olacak? Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi SSB Başkanımız İsmail Demir’e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Türkiye, 1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuştu. İşte o yaptırımın ardından bugünkü savunma sanayiimizin temellerini atmıştık. Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayii inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayiine verdiğimiz önemin sebebi, tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamaktır.”

KATKISI 1.6 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyolun yıllık 1.6 milyar liralık katkısı olacağını belirterek, şöyle konuştu: “Yap-İşlet-Devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun, 1. ve 3. kesimlerini eylül ayı başında hizmete açmıştık. Bugün de söz verdiğimiz üzere yıl bitmeden 2. kesimini trafiğe açarak yolun tamamını devreye almış oluyoruz. Bu otoyol Avrupa, Ortadoğu, Asya transit koridorunun önemli bir parçasıdır. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı mümkün hale gelmiştir. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.”

HİSAR A+ FÜZESİNE PARÇA VERMEDİLER, KENDİMİZ ÜRETİP TEST ETTİK

Konuşmasında Türkiye’nin ürettiği Hisar A+ füzesinin ilk kez denendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan füzenin fırlatılma görüntülerini izlettikten sonra alkışladı. Erdoğan şöyle konuştu: “ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A+ envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık’ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak, uçuş menziline uzak menzilde başarıyla vuruldu. Aslında bu son test birkaç ay gecikti. Sebebi neydi? Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik. Hisar A+ füzemizin seri üretimi hayırlı olsun.”

TÜRKİYE’NİN EN AKILLI YOLU





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “Otoyol, ana kontrol merkezinden yönetilecek ve yol güvenliği en üst seviyede olacaktır. 1.3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır” diye bilgi verdi.