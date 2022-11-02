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Bu nasıl karar

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#Işıl Dalgıç#Melih Gazi Çıbıkçı#Kol Kırma
Bu nasıl karar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Kız arkadaşı Işıl Dalgıç’ın kolunu kırdığı suçlamasıyla yargılanan Melih Gazi Çıbıkçı’ya 2 yıl ertelemeli olarak verilen 10 ay hapis cezası istinafta bozuldu. Yerel mahkemenin eksik ceza tayininde bulunduğuna kanaat getiren mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp bu cezasını da erteledi.

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İzmir Gaziemir’de 12 Ekim 2020’de, Melih Gazi Çıbıkçı (30), sevgilisi Işıl Dalgıç’ın (30) sağ kolunu kıvırıp kırılmasına neden olmuştu. Darp raporu alan Dalgıç, Çıbıkçı'dan şikâyetçi olmuştu. Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporda Işıl Dalgıç’ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek gibi olduğu belirtildi. İzmir 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, sanığı ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra haksız tahrik indirimi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza, 2 yıl ertelenerek 10 ay hapse çevrilmişti. Tarafların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin eksik ceza tayininde bulunduğunun altını çizdi.

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‘YARGITAY’A GİDECEĞİZ’

Savunmaların ardından karar açıklandı. Yerel mahkemenin kararını bozan 1'inci Ceza Dairesi, sanık Çıbıkçı'yı ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl hapse çarptırırken, olayda Dalgıç'ın vücudunda hayat fonksiyonlarını 4’üncü derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığı oluştuğu için cezayı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Kararda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının dosya içeriğine göre kesin olarak belirlenemediğine kanaat getiren ceza dairesi, iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp bu cezasını da erteledi.

Kararı avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıyacaklarını söyleyen Dalgıç, “Üst mahkemede sanığın cezası arttı ancak biz iyi hal ve tahrik indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. 

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#Işıl Dalgıç#Melih Gazi Çıbıkçı#Kol Kırma

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