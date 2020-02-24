MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu nasıl insanlık! Yunuslara kurşun yağdırdılar...
GeriGündem Bu nasıl insanlık! Yunuslara kurşun yağdırdılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Bu nasıl insanlık! Yunuslara kurşun yağdırdılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sakarya'da kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.

Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü.

Bu nasıl insanlık Yunuslara kurşun yağdırdılar...

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Bu nasıl insanlık Yunuslara kurşun yağdırdılar...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle