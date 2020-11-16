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Vedat BAYRAKTAR / DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu nasıl hobi

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Bu nasıl hobi
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Kaza yapan araçların yanına giderek selfie çeken Fatih Türkoğlu, zamanla sosyal medya fenomeni haline geldi. Kazalı araçların sürekli fotoğrafını çeken Türkoğlu, “Bu benim için artık bir hobi oldu” dedi.

İstanbul’da yaşayan sistem uzmanı Fatih Türkoğlu (27), kaza yapan araçların yanına giderek selfie çekip sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal medyada ‘Kaza adam’ ismi ile fenomen haline gelen, bundan artık rahatsızlık duymaya başladığını belirten Türkoğlu, bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyor.

Bu nasıl hobi

‘ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ’

İlk olarak kaza yapan bir TIR ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca beğeni aldığını söyleyen Türkoğlu, “İnsanların çok dikkatini çekti. Asıl amacım insanların hızlı araç kullanımından kaynaklı olarak, nasıl bir olayla karşılaştıklarını gözler önüne sermekti. Alışkanlık haline geldi. Benim için artık bir hobi oldu” dedi.

Bu nasıl hobi

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