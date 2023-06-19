Bu nasıl gerekçe

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İZMİR’de 20 Ağustos 2020 gecesi kaynak ustası Serkan Dindar’ın (43) zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldi. İhbar üzerine adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel’i (28) ölü buldu. Yüksel’in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Tutuklanan Dindar’ın ‘yaralama’ ve ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Yüksel’in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi.

CEZASI MÜEBBETTEN 18 YILA DÜŞTÜ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. 28 Nisan’da mahkeme heyeti, sanığı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayıp Sanık Dindar’ın cezasını 18 yıl hapse indirdi.

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Dindar’a verilen cezayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, ikilinin olay günü beraber bara gittikleri, saat 23.00 sıralarında buradan ayrılarak sanık Dindar’ın evinin bulunduğu caddeye döndükleri belirtildi. İncelenen güvenlik kameralarında, sanık Dindar’ın sarılıp öpmeye çalıştığı, Yüksel’in kendini geri çekerek uzaklaştığına yer verildi. Sanık Dindar’ın 00.12’de 112'yi arayarak, “Kadın bizim evde öldü” dediği, hattaki görevlinin nasıl öldüğü sorusuna “İntihar etti” yanıtını verdiği de gerekçeli kararda yer aldı. Sanık Dindar'ın, olay mahalline gelen kolluk görevlilerine de çelişkili cevaplar verdiği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanık Dindar’ın suçtan ve ceza almaktan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediğinin altını çizdi. Dindar’ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün de altı çizildi.

HAYATİ ORGANLARINA İSABET ETTİ

Sanık Dindar’ın kapıldığı tahrikin etkisiyle Yüksel’i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup kapıya vurduğu belirtildi. Dindar’ın Yüksel’in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği de belirtildi. Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.