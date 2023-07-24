Bu nasıl evlat

Haberin Devamı

Adıyaman Besni’de uyuşturucu madde bağımlısı olan ve annesi ile kardeşini darp ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Kaçmaz (26), cuma günü eve giderek annesiyle tartıştı. Uzaklaştırma kararını ihlal ederek girdiği evde para isteyen Ahmet Kaçmaz, bu talebine olumsuz yanıt veren annesi Emine (52) ve kardeşi M.K.’yi (17) dövdü. Ahmet Kaçmaz, daha sonra evde beslenen 4 kediyi bıçakla öldürdü. Kavga sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri Ahmet Kaçmaz’ı gözaltına aldı. Anne ve oğlu ise hastanede ayakta tedavi edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette yapılan sorgulamasında ailesi ile tartıştığını ve annesinin kendisini evden kovması üzerine kendisini kaybettiğini öne süren Kaçmaz, pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz, nöbetçi hâkimlik tarafından ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet’ ve ‘hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.