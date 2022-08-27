Bu nasıl evlat

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İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksi Mahallesi’nde önceki gün saat 21.30 sıralarında 6 aylık hamile olan Esra Y. (35), ilk eşinden olan oğlu Yusuf A. (18) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yusuf A., bıçakla annesine saldırdı. Anne Esra Y., çığlık atarak yardım isterken, sol bileğinden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Esra Y.’nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri evde bulunan Yusuf A.’yı suç aleti ile gözaltına aldı. Emniyet’teki ifadesinin ardından Yusuf A., dün sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. İfadesinde tartışmadan sonra yaşananları hatırlamadığını söyleyen Yusuf A.’nın son olarak 2 ay önce evi terk ettiği, olay günü kadının eşi tarafından çağrıldığı, konuşma sırasında çıkan tartışmada annesine bıçakla saldırdığı öğrenildi. Yaralı Esra Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Esra Y.’nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı.