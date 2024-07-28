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Bu nasıl baba! Oğlunun beline ip bağlayıp metrelerce sürükledi... Nedeni ise şaşkına çevirdi

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#Adana#Tarla#Baba
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 14:22

Adana'da arkadaşlarıyla kavga eden 13 yaşındaki oğlu Ahmet H.'yi cezalandırmak için kemerine bağladığı iple motosikletin arkasında metrelerce koşturan tarım işçisi Mahcub H. (51), kaldığı çadırda gözaltına alındı.

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Olay, 25 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli tarım işçisi Mahcub H., arkadaşlarıyla kavga eden Ahmet H.'yi cezalandırmak istedi. Mahcub H., yanında getirdiği ipin bir ucunu oğlunun kemerine diğer ucunu da motosikletin arkasına bağladı.

Oğlunu motosikletinin arkasından metrelerce koşturarak cezalandıran Mahcub H., çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bu nasıl baba Oğlunun beline ip bağlayıp metrelerce sürükledi... Nedeni ise şaşkına çevirdi

Mahcub H. ve ailesinin çadırını tespit eden ekipler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Mahcub H. gözaltına alınırken, Ahmet H. ile annesi Halide M. ise Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü. Gözaltına alınan Mahcub H. işlemleri için emniyete götürüldü.

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Bu nasıl baba Oğlunun beline ip bağlayıp metrelerce sürükledi... Nedeni ise şaşkına çevirdi

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#Adana#Tarla#Baba

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