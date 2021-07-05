Bu nasıl baba

İstanbul Avcılar’da bir kişinin hareket halindeki otomobilin kapısından küçük bir çocuğu sarkıttığı görüntüler, önceki gün sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın plakası üzerinden yapılan araştırmada, küçük çocuğu sarkıtan kişinin Murat Özcan olduğunu belirledi. Sarkıttığı çocuğun da 3 yaşındaki oğlu olduğu anlaşıldı.

ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Murat Özcan, ekipler tarafından aynı gün gözaltına alındı. Murat Özcan ifadesinde, “Gün içerisinde çok yaramazlık yaptı. Sakinleştirmek için yaptım” dedi. Adliyeye sevk edilen Murat Özcan, çıkarıldığı mahkemece ‘trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara