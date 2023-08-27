Bu nasıl avukat... İfadesi kabul görmedi

Haberin Devamı

İstanbul Beykoz’da Salim Emre Hocaoğlu, kiracısı Mahmut Sami Evci’yi öldürdüğü ve iki kişiyi de yaradığı gerekçesiyle 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Maltepe L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Salim Emre Hocaoğlu’nun geçtiğimiz salı günü avukatı Hüseyin Sever ile görüşmesi vardı. Avukat Hüseyin Sever ve müvekkili Salim Emre Hocaoğlu cezaevinin görüşme odasına geçti. Avukat Hüseyin Sever’in konuştukları sırada müvekkiline verdiği bir peçete görevlilerin dikkatini çekti. Görüşmenin ardından Salim Emre Hocaoğlu’nun üzerini arayan infaz koruma memurları, peçetede uyuşturucu olduğunu fark etti. Sever, cezaevi çıkışında gözaltına alındı.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

Hüseyin Sever polisteki ifadesinde, “Ailevi bunalımdayım. Kendimi rahatlatmak için Tarlabaşı’nda tanımadığım bir kişiden uyuşturucu madde almıştım. Peçeteye sarılı uyuşturucuyu pantolonumun cebinde unuttum. Görüşme sırasında müvekkilim terleyince o mendili ona verdim” dedi.

Haberin Devamı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Hüseyin Sever, orada da aynı ifadeyi tekrarladı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, ifadenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek Sever’in uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanmasına karar verdi.