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Bu nasıl avukat

Güncelleme Tarihi:

#Avukat#Serkan K.#Cinsel Saldırı
Bu nasıl avukat
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

İstanbul’da yaşayan G.Z., avukat Serkan K. ile duygusal birliktelik yaşadı. İzinsiz şekilde videolarının çekildiğini ve şantajla cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti. G.Z., İstanbul Barosu’na şikâyetçi olurken, Serkan K.’nin silahının olduğunu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

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İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Serkan K., G.Z. ile ailesinin avukatlığını yapıyordu. G.Z., avukat Serkan K. ile duygusal birliktelik yaşadı. Serkan K. ile ayrılan G.Z. daha sonra başka birisiyle evlendi. İddiaya göre Serkan K., G.Z.’nin evli olduğunu bilmesine rağmen peşini bırakmadı ve zorla görüşmelerini sürdürdü. G.Z. ile görüşmelerini videoya alan Serkan K., şantaj yaparak evli olduğunu bildiği halde genç kadını cinsel birlikteliğe zorladı. G.Z. de videolarını eşine göndermekle tehdit ettiği için Serkan K.’nin şantajlarına boyun eğmek zorunda kaldı.

TEHDİT ETTİ İDDİASI

G.Z. yaşadıklarını eşine anlattığını Serkan K.’ye söyledi. Serkan K. de bunun üzerine silahı olduğunu, birçok kadını hastanelik ettiğini, ailesine ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek G.Z.’yi ölümle tehdit etti. Şantajlara dayanamayan G.Z., avukat Serkan K.’yi bağlı bulunduğu baroya şikâyet etti ve eylemlerine son vermesini talep etti. Şikâyetin ardından Serkan K.’nin tehdit ve şantajlarını artırması üzerine G.Z. bu defa Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

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‘BENİ ÖLDÜREBİLİR’

G.Z. şikâyetinde, “Daha önceki tartışmalarımızda boğazımı sıkan ve beni öldürmeye çalışan Serkan K., şantajlarını ve tüm yaptıklarını ifşa ettiğim için beni silahıyla öldürebilir. Ailemin ve kendimin can güvenliğinden endişe duymaktayım” dedi. Baro yönetimi avukat Serkan K. hakkında işlem başlatırken, Aile Mahkemesi de 1 ay süreyle korunma kararı verdi.

 

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#Avukat#Serkan K.#Cinsel Saldırı

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