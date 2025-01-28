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Bu nasıl anne yüreği

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Ambulans #Anne
Bu nasıl anne yüreği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Eşinden boşanan Serap Yamaca 14 yaşındaki kızı Ada ve 8 yaşındaki kızı Nida’yı katlederek hayatına son verdi.

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Şanlıurfa’da bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca (38), dün, altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra evine döndü. Serap Yamaca ve 2 kızının oturduğu daireden silah sesi geldi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı (14) sişlahla vurulmuş bir şekilde yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca’yı (8) ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, Serap Yamaca’nın kızlarını öldürüp intihar ettiği kaydedildi.

 

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#Şanlıurfa#Ambulans#Anne

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