Bu nasıl anne... Bebeği hastaneden böyle kaçırdı

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İSTANBUL Arnavutköy’de Anadolu Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta çalışan güvenlik görevlisi, önceki gün öğle saatlerinde bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi. Bebeğin 2-3 günlük olduğu ve göbek bağının halen üzerinde bulunduğu belirlendi. Çevre hastanelerde araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde doğum yapan Aynur Ç.’nin (20), doğumun ardından emzirme bahanesiyle bebeğini yanına aldığı ve hastaneden kaçtığı tespit edildi.

Kimlik tespitinin ardından aynı bölgede oturan Aynur Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde bebeği mezarlığa bıraktığını itiraf eden Aynur Ç., bebeğin babasının bir süredir birlikte olduğu S.A. (24) adlı kişi olduğunu söyledi. S.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

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‘ÖNCE ALDIRMAYI DÜŞÜNDÜM’

Polisteki ifadesinde Aynur Ç. bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, “Aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan bir süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne yattım” dedi.

Hastanede doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç. “Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirme bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim” diye konuştu.

Gözaltına alınan S.A.’nın ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini iddia etti. Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.