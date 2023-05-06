Bu nasıl anne

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Antalya’da Muhammet A. ve Pınar Ş. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.A.’nın velayeti annede kaldı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak’tayken Ramazan Bayramı’nda nişanlısı C.Ö.’den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER’e şikâyette bulunan baba Muhammet A., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.’nın devlet koruması altına alınması yönünde karar verdi. Anne Pınar Ş. ve Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Muhammet A. kızının velayetini almak için de dava açtı.