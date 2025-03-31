Bu mu canavar değil

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ESKİŞEHİR’e yerleşen Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’in subaylarından biri olan Al–Abbood’un kızı Sally Ali Challab Al-Abbood (20), 2 Eylül 2021 günü Irak doğumlu Amjed Mohsin Mohammed ile buluştu. Saat 16.39’da Amjed’in evine giren genç kız, bir daha o evden çıkamadı. Ailesi, kızlarının kayıp olduğu iddiasıyla emniyete başvurdu. Yapılan bütün aramalara rağmen genç kıza ulaşmak mümkün olmadı. Genç kızın en son Amjed ile görüştüğü tespit edildi. Amjed bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde Sally ile yaklaşık 2 aydır görüşmediğini ileri sürdü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Birlikte eve girdiklerinin tespit edilmesi üzerine Amjed’in şüpheli olarak ifadesi alındı. Bu sefer olay günü Sally’nin yanına geldiğini, kendisinden para istediğini daha sonra yanında ayrıldığını iddia etti. Amjed, yurtdışına kaçarken yakalandıktan sonra alınan ifadesinde ise Sally ile olay günü eve geldiklerini, birlikte olduklarını daha sonra genç kızın evden ayrıldığını iddia etti. Kamera görüntüleri ise genç kızın eve girdikten sonra bir daha çıkmadığını ortaya koydu. Komşuları ise söz konusu saatlerde bir kadın çığlığı duyduklarını anlattı. Kamera kayıtlarına göre, Amjed olay günü saat 18.09’da evinde çıkarak, bir balta alarak geri döndü. Saat 19.08’den ertesi gün saat 10.06’ya kadar Amjed çeşitli defalar evinden elinden çanta ve poşetlerle çıkarak, kentin farklı yerlerindeki konteynerlere çöpler bıraktı. İddianameye göre, Amjed, genç kızı darp edip öldürdükten sonra parçalara ayırdı, poşetlere koyduktan sonra kentin farklı yerlerindeki çöp kutularına bıraktı. Genç kızın cesedine bile ulaşılmazken, Amjed hakkında dava açıldı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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ÇÖP KUTULARINA ATTI

Davaya bakan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Sally’in sanığın evine gittikten sonra, taraflar arasında tartışma çıktığı, sanığın genç kızı öldürdüğü anlatıldı. Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti. Kararda, sanığın fizyoterapist olarak insan anatomisine hâkim olması nedeniyle onu parçalayarak cesedini dağıtmak suretiyle kurtulmanın mümkün olduğunu düşündüğü, aldığı baltayla cesedi parçalamaya başladığı, olay günü saat 19.00’dan ertesi gün sabah saat 10.00’a kadar elinde çöp poşetleriyle evden çıkarak, çevredeki çöp kutularına ceset parçalarını dağıttığı belirtildi.

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cezası OYBİRLİĞİYLE ONANDI

Genç kızın ailesinin avukatı Pınar Çelik Arpacı, sanığın maktulü tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle temyiz başvurusunda bulundu. Sanık avukatı ise eksik soruşturma, savunma hakkının ihlal edildiği ve delillerin hatalı değerlendirildiği gerekçesiyle karara itiraz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 12 Şubat tarihinde oybirliği ile yerel mahkemenin sanığa verdiği müebbet hapis cezasının onanmasına hükmetti. Kararın gerekçesinde eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı tespiti yapılarak, şöyle denildi: “Yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre tasarlamanın bulunmadığı, sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğüne dair bir delile ulaşılmadığı, suç vasfının tayininde isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından katılanlar vekili ve sanık müdafinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır.”