Bu moda hiç masum değil: Kalıcı ojede deri kanseri riski

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Yoğun ve uzun süreli kullanım, enfeksiyondan egzamaya, hormonal bozukluktan cilt kanserine kadar pek çok risk taşıyor.

GENÇLERDE ÇOK DAHA TEHLİKELİ





-Prof. Dr. Zekayi Kutlubay (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektör Danışmanı): “Özellikle merdiven altı ya da pazarda satılan ojelere dikkat etmek gerekiyor. Bunlar tırnak yapısının bozulmasına neden oluyor. Tırnak yapısı bozulduğunda da mantar ya da bakteri çok kolay tırnağa yerleşebiliyor. Bu ürünlerde kanserojen olduğu düşünülen ya da hormon bozucu maddeler çok uzun yıllar maruz kalındığında tehlikeli olabiliyor. Özellikle de genç kız çocuklarda erken yaşta ve yoğun şekilde kullanımı hormonları bozarak erken ergenliğe neden olabilir. Yine yoğun ve uzun süre kullanımı içindeki kanserojen maddeler nedeniyle de risk oluştururken alerjik ve irritan egzama gibi hastalıkları tetikleyebiliyor.”

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KALICI OJEDE DERİ KANSERİ RİSKİ





-Dr. Emre Araz (Dermatoloji Uzmanı): “Manikür sonrası tırnak cilaları çok fazla kullanılıyor. Bu cilalar 1920’li yıllarda otomobil endüstrisinde lake tekniği geliştirildikten sonra kozmetik olarak kullanılmıştır. Tırnak cilasının daha esnek olması ve kolayca çatlamaması için resin toluen sulfonamid formaldehit (TSFR), akrilat isimli kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallara bağlı tırnaklarda hafif şişlik, kızarıklık ve tırnak dışında da göz kapağı, boyun ve dudak bölgesinde alerjik egzama ve hatta diş eti iltihabı bile gelişebilir. Eğer 4-6 hafta ömrü olan kalıcı ojeye karar verilirse bu uygulamada kullanılan UV lambaları da deri kanseri gelişimi açısından risk teşkil edebilir. Bu yüzden bu uygulamadan yarım saat önce 50 faktör güneşten koruyucu krem ya da parmaksız eldiven kullanılabilir. Kalıcı tırnak cilalarının çıkarılmasında da tırnak yaklaşık 15 dakika asetonda bekletilip mekanik olarak boya sökülmektedir. Bu da tırnakta incelme, zayıflık ve tırnak ayrışmasına neden olabilir. Ayrıca uzun tırnaklarda bakteri biriktiğinden sağlık açısından da risk taşımaktadır.”

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GÖZDE ENFEKSİYONA DİKKAT





-Dr. Zerrin Altınkök (Türk Oftalmoloji Derneği): “Özellikle lens kullanan kadınlar kesinlikle tırnak uzatmamalı. Biz lens kullanacak hastalarımıza asla önermiyoruz ve ‘Tırnaklarını kestikten sonra gel’ diyoruz. Uzun tırnakta enfeksiyon ihtimali çok daha yüksek oluyor ve ayrıca uzun tırnağın göze zarar verme olasılığı da çok yüksek. Bu nedenle fazla uzun tırnak kullanımını tehlikeli buluyoruz.”

KIRMIZI VE SİYAH GÜCÜN SİMGESİ

Tırnağı kozmetik amaçlı renklendirmenin tarihi yaklaşık M.Ö. 3 bin yılına dayanıyor. Kayıtlara göre bu tarihlerde Çinli ve Mısırlı kadınlar yumurta beyazı, jelatin, balmumu, arapsakızı ve sebze özleri kullanarak tırnaklarını renklendiriyordu. Kırmızı, siyah ve altın renkler ise gücün simgesiydi ve “elit” sınıf tarafından kullanılıyordu.