Bu meydanda omuz omuzayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün, Silivri’deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından Çataltca’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. “Korkuyu evde bırakanlar burada. Pijamayla oturmayıp meydanı dolduran burada. Türkiye’nin umudu bu meydanda” diyen Özel, özetle şunları söyledi: “Atılan bütün iftiraları teker teker püskürttük. Şimdi TRT’den canlı yayın diyorduk, ‘Varız’ diyorlardı. Kanun teklifini verdik. ‘Yokuz’ diye kaldırdılar. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Biz Ekrem Başkan’a güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu’na kefiliz. Biz canlı yayın istiyoruz. Savcısına güvenen, karşımıza çıksın görelim.”

UNUTMAYACAĞIZ

Konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’nun davalarına bakan hâkimlerin başka illere yollandığını öne süren Özel, şöyle devam etti: “Ant olsun ki, bize bu zulmü yapan ‘AK Toroslar’ı da unutmayacağız, bu namuslu ve şerefli, cesur insanları da unutmayacağız. Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir. Bu rejim kimi üzdüyse onu korumak, kime zulmetti ise ona sahip çıkmak, bütün mağdurlarına sahip çıkmak hepimizin namus borcudur.

CHP Lideri Özel, Çatalca’da konuştu.

DEMOKRASİNİN TARAFINDAYIZ

Bugün Silivri’deydik. Silivri’de yatan TİP’lilere, Bakırköy kadında yatan TİP’lilere selam olsun. Sizin iradeniz, bizim irademizdir. Bu meydan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin meydanı değildir. İlk günden beri tüm siyasi partiler, büyük bir dayanışma gösterdiler. Biz bu meydanda Türkiye’nin elbette ki sol ve sosyalist demokratlarıyla, liberal demokratlarıyla, muhafazakâr demokratlarıyla, milliyetçi demokratlarıyla, aslan sosyal demokratlarıyla omuz omuzayız. Biz demokrasinin tarafındayız.”

Çatalca’daki mitingde vergi sistemini de eleştiren Özel, “Zengin-fakir ayırmayan vergi. Fabrikatörle, fabrikanın bekçisinin, aynı ödediği vergi. İşçinin dostuyuz da işverenin düşmanı mıyız? Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nin asgari ücretle ilgili teklifi bu sene 39 bin lira. Ayrıca en düşük emekli maaşının da bir asgari ücret olması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.