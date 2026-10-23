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Bu mesajlara dikkat! DMM'den 'sosyal medyada yaş düzenlemesi' tuzağına karşı uyarı

Güncelleme Tarihi:

#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya
Bu mesajlara dikkat DMMden sosyal medyada yaş düzenlemesi tuzağına karşı uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 17:42

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilerek ‘Hesabınız kapatılacak’, ‘Yaş doğrulamasını hemen yapın’ gibi ifadeler içeren sahte mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin; ‘Hesabınız kapatılacak’, ‘Yaş doğrulamanızı hemen yapın’ gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği tespit edilmiştir. Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak ‘yaş doğrulama belirteci’ ile yapılacaktır. Bu sistemde sosyal medya platformlarına hiçbir kimlik bilgisi aktarılmamakta; sadece kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilmektedir. Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecektir. Bu nedenle ‘Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak’ şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

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#İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya

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