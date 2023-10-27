Bu merkez depremzede çocuklar için

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Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde, 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden çocuklara ücretsiz ortez, protez ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerinin verileceği Çocuk İyilik Merkezi açıldı.

Merkezde 21 yaşından küçük tüm genç ve çocuklara en ileri teknoloji ile ortopedik ve psikolojik destek vermenin yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri, eğitim ve meslek edindirme çalışmaları da sağlanacak.

Çukurova Üniversitesi Kampusu’nda kurulan merkezin töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çocuk İyilik Merkezi’nin sadece bir tedavi merkezi olmanın ötesinde çocukları afetlere hazırlamak ve eğitmek gibi önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak, “Toplumlar, insan hayatını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla bilime yatırım yaparlar. Çocuk İyilik Merkezi de bu amacı hayata geçirmek için oluşturulan son derece kıymetli bir projedir. Bu merkez, toplumumuzun en savunmasız üyeleri olan çocuklarımıza, yaşadıkları zorlu süreçte destek olacak ve onların sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacaktır” dedi.

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HAZIRLIKLI VE DONANIMLI OLMALIYIZ

Merkezin kuruluşuna vakıf olarak destek sağlayan Hüsnü Özyeğin ise depremlerin ardından acıların yaralarını sarmak ve umutları yeşertmek için çalıştıklarını belirterek, “6 Şubat depremlerinin ölçeğine baktığımızda, önceki deneyimlerimizden hareketle daha ilk günlerde orta ve uzun vadeli planımızın bir parçası olarak çocuk rehabilitasyonu odaklı merkez fikrini odağımıza koymuştuk. Çukurova Üniversitesi’nin konuyla ilgili girişimlerinden haberdar olunca Rektör Meryem hocamızla bir araya geldik. Böylece Çocuk İyilik Merkezi’nin tohumları da atılmış oldu. Maalesef biliyoruz ki Türkiye ne ilk ne de son afetini yaşıyor. Biz bu afetlere her anlamda daha hazırlıklı ve daha donanımlı olmalıyız. Bunu da öncelikle bilgi ve bilimle yapmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çocuk İyilik Merkezi’nin açılışı yapıldı.