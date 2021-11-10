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Bu mahalleye kulak verin: 30’a yakın sokaktaki 2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor

#Adana Seyhan#Gülbahçesi Mahallesi#Foseptik
Bu mahalleye kulak verin: 30’a yakın sokaktaki 2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor

Adana Seyhan’ın 50 bin nüfuslu Gülbahçesi Mahallesi’nde, altyapısı yetersiz olan 30’a yakın sokakta, derinliği 2 metreyi bulan foseptikler insan sağlığını tehdit ediyor.

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Neredeyse her evin yakınında bulunan ve üzeri açık lağım çukurlarını, vatandaşlar imece usulü kapatmaya çalışıyor. Çocukların hastalanmasına neden olan lağım suları nedeniyle birçok vatandaş ise mahallede oturmamak için evlerini satışa çıkardı. Vatandaşların neredeyse yüzde 70’i evinin duvarına satılık ilanı astı. 2018 yılından bu yana belediyeye başvurduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Mahalle muhtarı Abdulgani Önen, yaklaşık 30 sokakta altyapı sorunu olduğunu belirterek, “Yazık değil mi bu çocuklarımıza? Bu çocuklarımızdan bir tanesi çukura düşüp boğulunca mı gelip yapacaklar? Bu sokaklara acil müdahale edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bu mahalleye kulak verin: 30’a yakın sokaktaki 2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor

‘KORKUYLA YAŞIYORUZ’

Mahalle sakinlerinden Hamdi Uskan (34) ise lağım suları yüzünden çocuklarının dışarı çıkamadığını söyleyerek, “Foseptiğe birisi düşecek diye korkuyla yaşıyoruz. Yağmur yağdığı anda bütün mahalleyi lağım suyu kaplıyor. Çoğu evlere pislik doluyor. Çocuklarım pis sularla oynadığı için hastalığa maruz kalıyor” dedi.

Bu mahalleye kulak verin: 30’a yakın sokaktaki 2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor

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EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Evinde oturmak istemediğini ve bu nedenle evini satışa çıkarttığını söyleyen Fatma Ertem (30) “Bu pislikten dolayı koronavirüsten bile korunamıyoruz. Kokudan duramıyoruz evlerde. Çocuklarımız çukurlara düşecek diye çok korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Adana Seyhan#Gülbahçesi Mahallesi#Foseptik

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