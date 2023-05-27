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Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede

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#VAN#İpekyolu#Muhtar
Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 09:50

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı 100 hane ve 572 nüfusu olan Bakletepe Mahallesi'nin muhtarlığını, yaklaşık 1 asırdır aynı aile yürütüyor. 24 yıldır mahallenin muhtarlığını yapan Naci İşkol (52), dedesinin yaklaşık 20, 104 yaşında ölen babasının ise 54 yıl muhtarlık yaptığını söyledi. İşkol, "Görevimi severek sürdürüyorum. Bir dahaki dönemde de mahalle sakinleri beni aday gösterirlerse yine onlara hizmet için bu görevi seve seve yaparım" dedi.

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İpekyolu ilçesinin Baklatepe Mahallesi’nin muhtarlık görevini yaklaşık 1 asırdır İşkol ailesi sürdürüyor. Ailenin 3'üncü kuşak muhtarı Naci işkol, muhtarlık mührünü 1999'da babasından aldı ve son yerel seçimlerde de yeniden muhtar seçildi. 24 yıldır muhtarlık yapan 5 çocuk babası İşkol, daha önce köy, 2012 ise kentin büyükşehir olmasıyla mahalle statüsü kazanan Baklatepe'ye hizmet ettiğini belirtti. İşkol, tarihini tam bilmemekle birlikte dedesinin yaklaşık 20, 1945'te muhtar olan ve 104 yaşında hayatını kaybeden babasının da 54 yıl muhtarlık yaptığını söyledi.

Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede

'BENDEN SONRA DA OĞLUMUN BU GÖREVİ YAPMASINI İSTERİM'

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Severek yaptığı görevini sürdürmek istediğini, yaptığı çalışmalar sayesinde de 7'den 70'e herkes tarafından sevildiğini anlatan İşkol, "Mahallemiz, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana var. Babamın vefatından sonra 1999 yerel seçimlerinde muhtar seçildim. Babamın muhtarlığı döneminde bile yaşı nedeniyle işlerini ben takip ediyordum. Görevin inceliklerini de ondan öğrendim. Ayrıca mahallede yaşayanlar akrabalara minnettarım. Resmi kurumlarla diyaloğum çok iyi. Mahallemizin her sokağına parke taşı döşedik, kendi imkanlarımızla cami yaptık, okulumuzu onardık ve sulama amaçlı gölet yaptık. Ayrıca çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geldikçe hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarla aram çok iyi. Mahallemizde yaşayanların takdiridir, ama benden sonra da oğlumun bu görevi yapmasını isterim. Ben de mahallede yaşayan herkesin hizmetkarıyım" dedi.

Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede

'BEN BIRAKSAM DA MAHALLELİ BIRAKMAZ'

Mahallede yaşayanlarla akraba olduklarını belirten İşkol, "Bazen kızıyordum ama karşı çıkmıyorlar. Aynı şekilde onlar da beni eleştirdiklerinde ben saygı duyuyorum. Birbirimize nazımız geçiyor. Yani karşılıklı bir saygı, sevgi var. Aile olarak 100 yıldır muhtarlık yapıyoruz. Bundan sonraki seçimlerde ben muhtarlığı bıraksam da onların beni bırakacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu mahallede muhtarlık 1 asırdır aynı ailede

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Mahallenin imamı Abdulgaffar Çeşit ise muhtar Naci İşkol’dan memnun olduklarını belirterek, "6,5 yıldır bu mahallede imamlık yapıyorum. Çok iyi bir muhtar. Güzel hizmetleri ve güzel diyaloglarından dolayı herkes tarafından seviliyor" ifadelerini kullandı.

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#VAN#İpekyolu#Muhtar

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