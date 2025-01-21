Bu magandanın yeri sokak değil kodes

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Kahramanmaraş Pazarcık’ta geçen hafta perşembe sabahı ilçe merkezinde, yürüyerek çalıştığı işyerine giden Nisa Akdere (23), kaldırmda karşıdan gelen bir adamın saldırısına uğradı. Adamın hiçbir şey söylemeden yüzüne sert bir yumruk attığı kadın, sırt üstü yere düştü.



ARKASINA BİLE BAKMADI



Adam yoluna devam edip bölgeden uzaklaşırken, acı içinde yerde kalan Nisa, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdühalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Nisa’nın burnu ve kaval kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi. Polis, saldırıdan sonra olay yerinden sakin sakin uzaklaştığı kamera görüntülerine yansıyan zanlının Yunus Emre Yellice olduğunu belirledi. Polis, Yellice’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yunus Emre Yellice, sorgusunun ardından sevk edildiği hâkimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Tedavisi süren Nisa Akdere ve yakınları, zorbanın serbest bırakılmasına büyük tepki gösterdi. Darp raporu alan genç kız, şikâyetçi oldu. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı da Yellice’nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hâkimlikçe bu kez tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nisa Akdere, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak işyerine doğru yürüyorum. İşyerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen birinin saldırısına uğradım. Bir anda sol gözüme vurdu. Yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. ‘Yardım edin’ çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum. Şans eseri hayatta kaldım. Ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir. Sokağa çıkamaz hale geldim. Psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin.”



‘ESKİ KIZ ARKADAŞIM SANDIM’



Yellice verdiği ilk ifadede, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söyledi.



