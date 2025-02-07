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'Bu kremi kullanınca namaza başladım' | Sosyal medyadaki akılalmaz paylaşıma ceza... Bakanlık Influencer'ları uyardı

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#Influencer#Ticaret Bakanlığı#Reklam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 12:04

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan influencerlara eğitim düzenledi. Bu eğitimin üçüncüsü de infuluencerlara verilen cezaların gerekçesi oldu. Bakanlığın açıkladığı gerekçelerde çarpıcı 'reklam' ifadeleri ortaya çıktı.

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Influencer'lara verilen eğitimde 'sosyal medya' cezaları paylaşıldı. Influencer'ların aldığı cezaların gerekçelerinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. O gerekçelerdeki bazı ifadeler ise bir hayli ilginç...

İşte Influencer'lara verilen cezalardan öne çıkan gerekçeler:

"BU KREMLE NAMAZA BAŞLADIM"

Paylaşılan cezalar içinde şaşkına çeviren olay ise bir Influencer'ın reklamını yaptığı krem ile ilgili ifadeleri oldu. Krem paylaşıp "Bunu kullanınca namaza başladım" diyen Influencer'a 880 bin lira ceza kesildi.

En çok ceza ise 'ödem atar' ifadesine kesilirken "Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık" ifadesinin yasak olduğuna dikkat çekildi.

Bu kremi kullanınca namaza başladım | Sosyal medyadaki akılalmaz paylaşıma ceza... Bakanlık Influencerları uyardı

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BİT ŞAMPUANI ÖNERİSİ DE YASAK

Sosyal medyadaki paylaşımlarda optikçi reklamı lens, numaralı gözlük, bit şampuanı önerisi yapmanın da yasak olduğu vurgulandı.

Bu kremi kullanınca namaza başladım | Sosyal medyadaki akılalmaz paylaşıma ceza... Bakanlık Influencerları uyardı

"PARABEN YOK" DİYEMEZSİNİZ

Diğer yasaklardan birisi de bebek mama reklamı oldu. Bebekler için mama önerisi yapmak da yasaklanırken bir ürünün üzerinde 'paraben içermez' yazsa bile sözel olarak söylenmesinin yasak olduğu ifade edildi.

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#Influencer#Ticaret Bakanlığı#Reklam

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