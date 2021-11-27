Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
İstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılarİstanbul ve İzmir dahil 22 kent alarmda: Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Müslümenin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama İşte alınan kararlarMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlık'tan açıklama! İşte alınan kararlar#Müslüme
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Yeni varyantta korkutan fark Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...Yeni varyantta korkutan fark! Dünya alarma geçti, peş peşe yasaklar...#Omicron
Yargıtay son noktayı koydu Emekliye emsal zam kararıYargıtay son noktayı koydu! Emekliye emsal zam kararı#Emekli
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Tarihi Çiçek Pasajında büyük panik Terör estirdi... Tüfekle rehin aldıTarihi Çiçek Pasajı'nda büyük panik! Terör estirdi... Tüfekle rehin aldı #Tarihi Çiçek Pasajı
Kendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyorKendi işini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan başlıyor, yarın sona eriyor#Franchising
Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı Hedefteki adam Zhang Gaoli...Peng ortaya çıktı ama defter kapanmadı! Hedefteki adam Zhang Gaoli...#Zhang Gaoli
Milyonların gözü bu görüşmede Türk-İşten asgari ücret açıklamasıMilyonların gözü bu görüşmede! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması#Asgari Ücret
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aileye girdiAileye girdi#İsmail Ege Şaşmaz
İlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşmaİlker Kaleli çaldı, sevgilisi Sıla söyledi... Müzikte büyük buluşma#Sıla
HABERLERGündem Haberleri

Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor! Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar

#BURSA#Mustafakemalpaşa#Maden Suyu
Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor. Vatandaşlar bedava maden suyunu bidon bidon doldurup evlerine götürüyor.

Haberin Devamı

Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş köyünde bulunan çeşmeden yüz yıllardır doğal maden suyu akıyor. Bu çeşmeyi bilen vatandaşlar maden suyuna para vermeyip, bidon bidon doldurup evlerine götürüyor. Ayrıca şifalı olarak bilinen bu su, içen kişilerde hiçbir şişkinlik yapmıyor. Köylüler ve köye dışarıdan gelenler, bilhassa ramazan aylarında iftardan sonra mide şişkinliklerini gidermek için bu suya büyük rağbet gösteriyor. Doğal maden suyunun çeşmeden aktığını duyanlar önce büyük şaşkınlık yaşıyor. Ardından bidonlarına maden suyundan doldurup evlerinin yolunu tutuyor. Maden suyu akan çeşmeden herkes ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar

"HERKES BU SUDAN FAYDALANSIN İSTİYORUZ"

Köylerindeki çeşmeden asırlardır doğal maden suyu aktığını ifade eden Yalıntaş Köyü Muhtarı Seyfettin Karanfil, "Yalıntaş köyü hudutları içerisinde bulunan bu çeşme ekşi su olarak bilinir. Bu su sadece mermeri eritmiyor, demiri bile eritiyor. Hazımsızlığa çok iyi geliyor. Bu çeşmeden akan su doğal maden suyudur. Bu su ne kadar içilse şişkinlik yapmıyor. Bu suyu doldurmak ücretsiz, kimseden para talep etmiyoruz. Herkes bu sudan faydalansın istiyoruz" dedi.

Bu köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıyor Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar

Haberin Devamı

"ÇEŞMEMİZ BİZE ATALARIMIZDAN MİRAS"

Yalıntaş Köyü Spor Kulübü Başkanı Samet Karanfil, "Çeşmemiz bize atalarımızdan miras. Bu çeşmeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz.. Doğal maden suyunda olan bütün minareller bu çeşmeden akan suda var. Sadece biraz kükürt oranı yüksek. Bu suyu içtiğinizde maden suyundan aldığınız tadı bu sudan da alıyorsunuz. Bu çeşmeden akan suya çok ilgi var. Böbrek ve prostatla ilgili problemleri olan insanlar bu suyu sürekli içiyor. Bu suyun ayrıca şifalı olduğu söylenmekte. Maden suyunun içindeki minareller bu suda da olduğu için insanlar bu suyu rahatlatıcı olarak kullanıyor. Bu köyde kimse maden suyuna para vermez. Gelip maden suyunu çeşmeden doldurup evlerine götürüyorlar. Ramazan ayında çok fazla rağbet görüyor. İftardan önce gelip buradan su dolduran vatandaşlar bu suyu içerek mide şişkinliğinden kurtuluyor. Bu su ücretsiz. Dolduran kimseden para talep etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Milyonların gözü buradan çıkacak haberde Türk-İşten asgari ücret açıklamasıMilyonların gözü buradan çıkacak haberde! Türk-İş'ten asgari ücret açıklamasıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Yüreğine sağlık sayın savcımYüreğine sağlık sayın savcımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Mustafakemalpaşa#Maden Suyu

BAKMADAN GEÇME!

Palm yağı hakkında korkutan detay

Palm yağı hakkında korkutan detay!

#Palm Yağı
İşte yeni korkumuz Nu varyantı

İşte yeni korkumuz 'Nu' varyantı

#Koronavirüs
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri