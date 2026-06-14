Bu köyde aradığınız kişiye ulaşılamıyor

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesinin kırsal Kargın Mahallesi’nde telefon ve internet altyapısı olmaması yaşamı olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, kendi aralarında bile iletişim kuramadıklarını, acil durumlarda ise başka bir mahalleye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştıklarını söyleyerek isyan ediyor.

Köylülerin çatı ve minare gibi yüksek yerlere çıkıp telefon şebekesi aradığını anlatan Muhtar Sürücü, şunları söyledi: “Sanırım bizim köy biraz çukurda kalıyor. Çevre köylerde bu sorun daha az yaşanıyor ama bizim köyde verici olmadığından telefon ile ilgili çok sorun yaşıyoruz. Ses gidip gelmiyor. Görüntülü arama yapamıyoruz, internete hiç giremiyoruz. İbre sürekli dönüp duruyor ama ulaşılamıyor, internet ya da telefon hiç çekmiyor. Sokağa çıkıp köyün içerisinde gezdiğimde bakıyorum birisi merdiven dayamış, çatıya çıkmış telefonla konuşmaya çalışıyor. Birine bakıyorum minareye çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) dilekçe verdim. ‘Araştırılacak’ diye cevap da geldi. İki uzman geldi, 7 noktadan araştırdılar. Telefon hattının hiç çekmediğini rapor ettiler. Çocuklar, sırf telefon çekmiyor diye gelmiyorlar. Köye yeni kimse gelmiyor. Gelen de internet çekmiyor diye geri taşınıyor. Bu nedenle nüfus her geçen gün azalıyor.”

Haberin Devamı

‘EŞİME ULAŞAMAYINCA SOKAKLARDA ARIYORUM’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Mahalle sakinlerinden Şaziye Ertaş (60), telefon çekmediği için eşine ulaşamadığını belirterek, “Köyümüzün çok sorunu var. Torunum küçükken geliyordu, şimdi getiremiyorum. ‘Anneanne telefon yok, internet yok, köye gidemem’ diyor. Eşime ulaşamadığım zaman çıkıyorum, köyün içerisinde sokak sokak arıyorum. Merak edip tedirgin oluyorum” dedi.