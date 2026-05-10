Kayseri'deki kreşte çok farklı bir uygulama: Çocukların sağlığı için yapıp olumlu sonuç aldılar

Haberin Devamı

Kentte, özel bir kreşte çocukların bağışıklıklarını desteklemek ve hastalanmalarını önlemek amacıyla tuz odası ile eğitim modeli hayata geçirildi. Çocuk Gelişim Uzmanı Çiğdem Çetintaş’ın yaptığı araştırmalar sonucunda, yapımı yaklaşık 2 ay süren tuz odası kreşe kazandırıldı. Kreşte ayrı bir bölüm olarak hizmet veren tuz odası velilerin de uğrak noktası oldu. Kreşteki çocuklarını almaya gelen veliler çocukluk günlerini yaşarken, öğrenim gören çocukların da hem kas gelişimini hem de bağışıklık sistemini desteklemek amaçlanıyor.

23 yıldır çocuk gelişim uzmanı görev yaptığını belirten Çetintaş, “Burayı yapmadan önce çocukların bağışıklıklarını nasıl güçlendiririm diye çok düşündüm. Çünkü şu an yoğun bir hastalık ve salgın dönemi var. Bunu nasıl aşabiliriz ve bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz diye düşündüm. Hem eğlenip hem de öğrenirken sağlıklı olmayı nasıl öğrenebiliriz diye çok araştırdım. Bu araştırmalarım sonucunda tuz odası ile karşılaştım. Eğitimlerine gittim ve burayı yaptırdım. Şu anda da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kreşin içerisinde 1 çocuk hastalandığında bütün sınıfa bulaşması olayını bu sene aştık. Öğrenciler bu odada bulunmaktan çok keyif alıyorlar” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ONLAR İÇİN HEM ÖDÜL HEM DE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRME ALANI’

Çocukların tuz odasını çok sevdiklerini de anlatan Çiğdem Çetintaş, “Odamızın uygunluğu, havalandırması, araştırması ile İstanbul’dan bir ekibin gelmesi ve bizim odayı dizayn etmemiz, bu konsepti uygun kılmamızla birlikte odanın yapımı yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süreyi buldu. Öğrenciler bu odada bulunmaktan çok keyif alıyorlar. Tuz odası onlar için hem yoğun bir ödül hem de çok keyifli zaman geçirdikleri bir alan. Duyusal olarak gelişiyorlar ve birbirleriyle iletişimleri kuvvetleniyor. Beni en etkileyen şeylerden biri ise normalde sınıflarda oynarken sesi bitiremezsiniz burada ise hiç ses olmuyor. Sakinleşerek çok güzel oyun oynuyorlar ve paylaşımda bulunuyorlar. Bu durum ise bize inanılmaz keyif veriyor. Velilerimiz bize bu anlamda çok teşekkür ediyor. Çocukların çok keyif aldıklarını, tuz odası olduğu için okula daha çok gelme isteklerinin olduklarını dile getiriyorlar. Velilerimiz de çok mutlu çocuklarımızda çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BU KIŞI HASTALIK BULAŞMASI OLMADAN GEÇİRDİK’

Tuz odasının faydasını kış boyunca gördüklerini de anlatan Çetintaş, şöyle konuştu:

“Benzeri odalar farklı alan ve kurumlarda var ama bu büyüklükte ve konsepte tamamen çocuklara göre uyarlanmış bir şekilde Kayseri’de ilkiz. Tuz odasının çocukların üzerindeki en yoğun etkilerinden bağışıklık sistemlerinin kuvvetlenmesi oldu. Velilerden aldığımız en güzel tepkilerden biri de ‘Çocuklarımız tuz odasına girdiği gün çok daha rahat uyuyor’ diyorlar. Bronşlarımız boşalıyor ve rahat nefes alıyoruz. Ben bunu çok araştırdım. En önemli detaylardan biri de bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor. Vücudumuz virüslerle çok daha kolay başa çıkabiliyor. Türkiye geneli özellikle son 3 senedir çok yoğun olan salgınlar kaynaklı sınıfımızda bir çocuk hastalansa diğer çocuklar ve öğretmenlerimizde hastalanıyordu. Bu kış tuz odamızın ilk kışıydı. Biz bu kış hastalık bulaşması olmadan ve bütün okul o hastalığa maruz kalmadan bu kışı geçirdik diyebilirim. Bu durumda tuz odasının çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum.”

Haberin Devamı

‘KEYİFLİ BİR VAKİT GEÇİRİYORUZ’

Çiğdem Çetintaş, “Bizler bile nefesimizde, boğazımızda bir sıkıntı olsun burada 10-15 dakika geçiriyoruz ve çok keyifli oluyor. Tuz odasının sağlıklı olma anlamında da bizlere çok faydası oldu. Çocukların 2-6 yaş grubunda kas gelişimi çok önemli. Burada parmakları sürekli hareket halinde aynı zamanda kaslarımızı geliştiriyoruz, bağışıklığımızı kuvvetlendiriyoruz, nefes açma çalışmaları yapıyoruz ve keyifli bir şekilde tuz odamızda vakit geçiriyoruz” dedi.

‘BİZİM İÇİN DE GÜNÜN STRESİNİ ATMA YERİ’

Velilerden olan Gökhan Çeçen ise “Bu oda yeni bir hizmet. Bu odayı görünce çok etkilendik ve hoşumuza gitti. Çocuklarımız burada her zaman çok mutlular. Gelişimlerinde, sosyalleşmelerinde, öz güvenlerini kazanmalarında inanılmaz bir etkisi oldu. Ortam harika. İnsanın nefes alışverişi bile değişiyor. Etkilendim. İnsan rahatlıyor ve ferahlıyor. Bunun da çocuklara çok faydalı olacağına inanıyorum. Çok güzel bir hizmet olmuş. Burada velilerle sohbet etme ve tanışma şansımız oluyor. Biz de çocuklar gibi ailelerle tanışıp arkadaş oluyoruz. Bizim içinde sosyalleşme oluyor. Bizim için burası rahatlatma ve günün stresini atlatma yeri. Buraya gelip 10-15 dakika dinledikten sonra hayatımıza devam ediyoruz. Burada oyuncaklara ister istemez elim gidiyor. Kürekle falan oynuyorum. Sonrasında kendime geliyorum. Çocukları görünce de bırakıyorum” diye konuştu.

TUZ ODASI

Haberin Devamı

Tuz odası (haloterapi), duvarları, zemini ve tavanı doğal kaya tuzu veya Himalaya tuzu ile kaplanmış, özel bir halojeneratör cihazı sayesinde havaya mikro düzeyde tuz partikülleri yayılan, solunum yolu ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan rahatlatıcı bir spa/terapi alanıdır. Bu odalar, doğal bir iyileşme yöntemi olarak solunum yollarını temizlemeye ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.