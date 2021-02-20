Bu kez uyuşturucudan gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arkun’un Üsküdar’daki evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler dün akşam saatlerinde Arkun’un evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 gram esrar bulunurken, Arkun gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde uyuşturucu ticareti yapmadığını, içici olduğunu öne süren Arkun serbest bırakıldı.

SEVGİLİSİNİ DARP ETMİŞTİ

Arkun hakkında, sevgilisi Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddiasıyla, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Silahla kasten yaralama”, “Tehdit”, “Şantaj”, “Hakaret”, “Nitelikli yağma” ve “Basit cinsel saldırı” suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Özer Arkun ise suçlamaları reddetmişti.