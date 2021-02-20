MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriBu kez uyuşturucudan gözaltına alındı
GeriGündem Bu kez uyuşturucudan gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu kez uyuşturucudan gözaltına alındı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Bu kez uyuşturucudan gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

KIZ arkadaşı Burcu Yılmaz’ı 2019’da darp etmekten hakkında 40 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açılan Rubato’nun solisti Özer Arkun’un evine polis, uyuşturucu baskını düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arkun’un Üsküdar’daki evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler dün akşam saatlerinde Arkun’un evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 gram esrar bulunurken, Arkun gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinde uyuşturucu ticareti yapmadığını, içici olduğunu öne süren Arkun serbest bırakıldı.

SEVGİLİSİNİ DARP ETMİŞTİ

Arkun hakkında, sevgilisi Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddiasıyla, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Silahla kasten yaralama”, “Tehdit”, “Şantaj”, “Hakaret”, “Nitelikli yağma” ve “Basit cinsel saldırı” suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Özer Arkun ise suçlamaları reddetmişti.

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi