Bu kez sevinçten ağladı

Eskişehir’de 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500’ün üzerinde engelli bireye ulaştıran üniversite öğrencisi Melike Sarıtaş (18) ile işçi emeklisi dedesi Halit Aydoğan’ın (74) Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünden 30 çuvalda bulunan 160 kilo mavi kapak, geçen cumartesi günü çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi ve şüphelinin M.T.A. (20) olduğunu tespit etti. Şüphelinin evin önünden geçerken, kapaklarla dolu çuvalları elektrikli ve kasalı bisikletine doldurduğu tespit edildi.

‘İYİLİK YERİNİ BULDU’

Gözaltına alınan M.T.A.’nın evinde yapılan aramada kapaklar bulundu. M.T.A. mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kapaklar ise dede ve toruna teslim edildi. Halit Aydoğan, şüphelinin yakalanıp, kapakların bulunmasına çok sevindiklerini söyledi. Sevinç gözyaşları döken Aydoğan, “Tüm Emniyet teşkilatından Allah razı olsun. Geçen sefer üzüntüden ağlamıştım ama bu sefer sevinçten ağlıyorum. Türkiye’deki tüm engelli kardeşlerimi sevindirmeye çalışıyorum. Mutluluğum ondan. Engelli kardeşlerim için üzülmüştüm. Şimdi onlar için seviniyorum” dedi. Melike Sarıtaş ise “Çok mutluyuz. Bizim, engellilerin umutlarını çalmışlardı ama iyilik er ya da geç yerini buldu” diye konuştu.

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