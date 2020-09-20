Bu kez mutluluktan uçurdu

Uzaktan eğitim alabilmek için tablet ve internet ihtiyacı olan köy çocukları için ‘Köy Okulları Yardım Projesi’ adıyla harekete geçen Cafer Canşi ve arkadaşları kısa sürede büyük destek aldı. 6 yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında; Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza tadım projeleri bulunuyor.



