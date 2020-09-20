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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu kez mutluluktan uçurdu

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Bu kez mutluluktan uçurdu
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THY’nin Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan Cafer Canşi’nin öncülüğünde, sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanya ile 160 köy çocuğuna tablet ve internet hediye edildi.

Uzaktan eğitim alabilmek için tablet ve internet ihtiyacı olan köy çocukları için ‘Köy Okulları Yardım Projesi’ adıyla harekete geçen Cafer Canşi ve arkadaşları kısa sürede büyük destek aldı. 6 yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında; Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza tadım projeleri bulunuyor.

Bu kez mutluluktan uçurdu


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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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