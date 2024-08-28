Bu kez kız kardeş cinayetinden yargılanacak

Haberin Devamı

Oğlu Bedirhan Turhan’a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verilmişti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Turhan hakkında 1990 yılından bu yana haber alınamayan kardeşi Havva Turhan’ı (19) öldürdüğü gerekçesiyle ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yeni bir dava daha açtı.

Öldürdüğü AĞABEYİN MEKTUBU DOSYADA

İddianamede Mehmet Turhan’ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan’ın, kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, “Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikâyet edeceğim. Ama, önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva’nın dosyası açılacak. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva’nın dosyası açılsın seni öldüreceğim” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Yusuf Turhan ise ifadesinde “Havva, 1990 yılında eşi ile tartışmış. Ağabeyim, annem ve ben Adana’ya gidip, Havva’yı Kayseri’ye getirdik. Ardından da ağabeyimin evine yerleştirdik. Bir daha da görmedim. Ağabeyime Havva’nın nerede olduğunu sordum. ‘Denize attım’ dedi. Sonra da bana; ‘Sen benim suç ortağımsın. Sana iftira atarım’ dedi. Ben öldürmedim” dedi.

CESEDİ BULUNAMADI

İddianamede ayrıca, Havva Turhan hakkında birden çok kez araştırma yapıldığı, bugüne kadar herhangi bir hastane, telefon hattı, konaklama, eczane, yurtdışına giriş-çıkış kaydına rastlanmadığına vurgu yapıldı. Mehmet ve Yusuf Turhan arasında telefon görüşmeleri ve Havva’yı öldürdüklerine dair ses kaydı olduğuna dikkat çekildi. Havva Turhan’ın hangi tarihte öldüğü, cesedinin nerede olduğunun bilinemediği ancak Yusuf Turhan hakkında mevcut delil durumu kapsamında yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.