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Gündem
Bahar ÇUHADAR
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu kez karikatürist Varol Yaşaroğlu hedefte

Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
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Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Bu kez karikatürist Varol Yaşaroğlu hedefte
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Karikatürlerini telifsiz olarak web sitelerinde paylaşan isimlere açtığı davalarla bir süredir gündemde olan Erdil Yaşaroğlu’na Amerikalı bir meslektaşından çarpıcı bir mesaj geldi.

Ünlü karikatürist Dan Piraro dün attığı tweet’le Yaşaroğlu’nun eski web sitesi ‘Komikaze.net’te, kendisine ait bir karikatürü Türkçeye çevirerek, imzasız ve izinsiz yayımladığını öne sürdü. Dan Piraro kendisine ait karikatürün Yaşaroğlu’nun web sayfasında kullanılmış halinin görüntüsünün eşliğinde “İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil” mesajını paylaştı.

Bu kez karikatürist Varol Yaşaroğlu hedefte

‘Bizarro’ adlı karikatür serisiyle tanınan Amerikalı karikatüristin tweet’i, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı Erdil Yaşaroğlu’nun Türkiye’de kendi karikatürlerini web sayfalarında yayımlayan kişilere açtığı davaları anımsatan ve bu kez kendisine dava açılabileceğini ima eden paylaşımlarda bulundu. Yaşaroğlu ise dün bu yorumlara sessiz kalmayı tercih etti, telefonlarına da yanıt vermedi.

DAVA AÇMIŞLARDI

Daha önce karikatüristler Erdil Yaşaroğlu, Selçuk Erdem ve Serkan Altuniğne konuyla ilgili açıklamalarında, yalnızca karikatürlerini ticari amaçla kullanan sitelere dava açtıklarını açıklamıştı. Öte yandan sosyal medyada farklı meslek ve yaşlardan isimler; karikatürleri ticari amacı olmayan kişisel web sitelerinde yayımladıkları için kendilerine dava açıldığını, bilgisayarlarına el konulduğunu duyurmuştu. Karikatüristler ise sadece ticari amaçlı kullanımlara dava açıldığını, “haklı oldukları halde sonradan üzüldükleri için” geri çektikleri davalar olduğunu açıklamıştı.

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Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
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