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Bu kez kapılarını narkotik çaldı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Uyuşturucu
Bu kez kapılarını narkotik çaldı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 07:00

‘Karapara aklamak’ iddiasıyla bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine Dilan ve Engin Polat hakkında ‘uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Narkotik Şube polisleri, çiftin evinde arama yaptı. Aramanın ardından Polat çifti, güvenlik önlemleri altında hastaneye sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolü sırasında Polat çiftinin yakınlarının, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştıkları görüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Sağlık kontrolünün ardından Dilan ve Engin Polat ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilan ve Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polat çifti, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Böyle bir şey söz konusu değil. Yapmadık. İddialar yalan” dedi.

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‘BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM’

Dilan Polat, gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı, artık bittim. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Muhtemelen gelirler, alın götürün” ifadelerini kullandı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Uyuşturucu

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