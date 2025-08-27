Bu kez Genel Başkan olarak Zafer Yolu yürüyüşü

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında önceki gece Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine giderek CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililere yaptığı konuşmada tarihi yürüyüşün anlamına vurgu yapan Özel, “Atamız 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız. Atamızın Büyük Taarruz’u başlattığı yürüyüş hattının her bir adımını hep birlikte tekrar atıyoruz. Bu kutlu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu yolu dördüncü kez yürüyorum. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Ağustos günü karargâhını taşıdığı ve Büyük Taarruz’un planlarını yaptığı, kendi anneciğine bile ‘Bir çay partisi var, ona gidiyorum’ deyip bütün istihbaratı, Yunan istihbaratını şaşırtıp Şuhut’a gelip Büyük Taarruz’u planladığı Atamızın evine hep beraber gidiyoruz” diye konuştu.

TEK ÇATI CUMHURİYET ÇATISIDIR

ZAFER yürüyüşü başlangıcında konuşan Özgür Özel, “Son günlerde ağzına geldiği gibi konuşulan birçok konu var. Ülkedeki Amerika Büyükelçisi’nden tutun da ülkeyi yöneten kişinin ‘Cumartesi günü kampımızda çok büyük bir açıklama yapacağız’ deyip 11 kez üst üste ‘Türk, Kürt, Arap’ demesinden, bugün de aynısını tekrar etmesinden kaynaklı bir ‘çatı’ tartışması var. Bu ülkede tartışılmayacak çatı, Cumhuriyet çatısıdır. Bu ülke Cumhuriyet’i, tam bağımsızlık şiarıyla kazanmıştır. Bir tane çatı var, Cumhuriyet çatısıdır. Onun taşıyıcı kolonu da Türk’ün de Kürt’ün de Arap’ın da herkesin bu Cumhuriyet’e sadakatle ve eşit vatandaşlık bağıyla bağlı olmasıdır” dedi.

MUSTAFA KEMAL ANITI

İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Özgür Özel, Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Özel, daha sonra da partililer ve vatandaşlarla birlikte Çakırözü köyünde başlayan Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı. Özel’e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’ye yeniden katılan Muharrem İnce, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve partililer eşlik etti. Özel ve beraberindekiler, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nı ziyaret etti.

İNCE DE YÜRÜYÜŞTE

ÖZGÜR Özel’e yürüyüşte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve CHP’ye yeniden katılan Muharrem İnce de eşlik etti.

ÖZEL’DEN MALAZGİRT KUTLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Tarihimizin dönüm noktalarından olan Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kutlu olsun. Büyük Taarruz’dan 851 yıl önce, yine bir 26 Ağustos günü kazanılan bu büyük zaferin yıldönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum.”

CEZAEVİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman’ı ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına özetle şunları söyledi: “Savcı diyor ki ‘Sen İBB’de Medya AŞ’de görev yapmışsın, gel İmamoğlu’na şu suçlamayı yap.’ O da diyor ki ‘Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla, gururla çalışmışım, şimdi nasıl iftira edeyim, yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.’ ‘Öyle mi sana iyi yolculuklar’ diyor. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Bunu hep birlikte göreceğiz.”

