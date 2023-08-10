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Bu kez Gaziosmanpaşa! Dükkan basıp çalışana dehşeti yaşattılar

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#İSTANBUL#Gaziosmanpa#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 13:25

İstanbul Gaziosmanpaşa'da parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan 2 şüpheli, çalışan genci hastanelik etti. 2 şüphelinin çalışana tekme tokat saldırma anları kameraya yansıdı.

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Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşandı. Müşteriler içeride alışveriş yaparken dükkana giren 2 şüpheli, kasa arkasında bulunan dükkan çalışanlarına aldırış etmeden çalışan 1 kişiye saldırdı. Bu sırada dükkan kasası önünde bulunan malzemeler yere düştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga sırasında içeride bulunan müşteri ve iki çocuk korku yaşayarak kaçtı.

Kasada bulunan 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kavga bir süre de dükkan merdivenlerinde devam etti. Uzun süre tekme yumruklara maruz kalan genç yaralandı.

Bu kez Gaziosmanpaşa Dükkan basıp çalışana dehşeti yaşattılar

Araya girenlerin ayırdığı kavga sırasında yaşanan kargaşa ve bağırışmalar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Gaziosmanpa#Polis

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