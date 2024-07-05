Bu kez Esenler çatırdadı! Kolon ve duvarlar korkuttu

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İstanbul Esenler’e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi1120 Sokak’ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 8 katlı bir binada önceki gün saat 22.30 sıralarında büyük çatlaklar oluştu. Daha önceden de hafif olan çatlakların artması üzerine bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Esenler Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri, binada yaptığı incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanları tahliye etti. 5 aileden 17 kişi belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirildi. 7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Gece boyunca zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Esenler Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada binada 3 gün süreyle ölçümlerin yapılacağı, durumun ölçüm sonuçlarına göre netleşeceği aktarıldı.

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‘HER SEÇİM DÖNEMİNDE BİR KAT ATILIYORDU’

1988 yılında yapılan binanın son 2 katı ise bina sakinlerinin iddiasına göre kaçak olarak sonradan eklendi. Bina sakinleri kentsel dönüşüme başvurduklarını ancak kaçak katlar nedeniyle izin verilmediğini söyledi. Binanın 1988 yılında yapıldığını söyleyen daire sakini Nazif Mendeş ise “Binada, ikinci katta oturuyorum. Vallahi binamız zaten eskiydi, mevcut çatlaklar vardı. Yan taraftan da hafriyat alınınca, orasının da inşaatı başlayınca çatlaklar arttı. Kentsel dönüşüm merkezine gittik. Belediyeye de gideceğiz. 2 kat kaçak var binada. Eski dönemlerde, her seçim döneminde bir kat atılıyordu. Zaten elimizi kolumuzu bağlayan o. O yüzden kentsel dönüşüme gidemiyoruz. Kentsel dönüşüm merkezi o iki kat kaçağı çıkartın, paralarını ödeyin öyle gelin diyorlar. Ama bunların hepsi de maliyete bağlı tabii” diye konuştu.



Dükkân sahibi Ahmet Özcan, “Biz bundan 56 sene önce de mahkemelik olduk, yan tarafın yapılmaması için... Engelledik. Bir yolunu bulmuş yapmış, tekrar kazmışlar. Daha önceden de vardı çatlaklıklar. Zaten binamız 8 katlı. 2 kat kaçak var. Burası normalde 6 kat. Zamanında eskiden belediyeler vermiş. Tarihini tam bilmiyorum, ben aldığımda vardı. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

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10 DAKİKAYLA KURTULMUŞLARDI

İstanbul Bahçelievler’de 27 Haziran’da sabaha karşı 04.30 sıralarında şiddetli şekilde çatırtı duyan bina sakinleri, deprem olduğunu sanıp korku içinde kendilerini dışarı atmıştı. Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı, 7 kat ve 9 daireden oluşan binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çatırtı duyan vatandaşların 10 dakika gibi kısa bir sürede binayı tahliye etmesi, olası bir faciayı engellemişti. Resmi kayıtlara göre 4 katlı olan ve üzerine kaçak 3 kat çıkıldığı tespit edilen bina, karot örneklerinin alınmasının ardından, belediye tarafından kontrollü şekilde yıkılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



