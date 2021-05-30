Bu kez elleri yandaydı

Bütün gazeteciler, geçen yıl türbeye doğru yürürken ellerini arkadan bağladığı için hakkında inceleme başlatılan İmamoğlu’nun ellerini yine arkadan bağlayıp bağlamayacağının peşindeydi. Ancak bu yıl ellerini bağlamayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği’nin düzenlediği Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma programına oğlu Semih’le birlikte katıldı. Törende Fatih Sultan Mehmet’in kabri başında Kuranı Kerim okundu. İmamoğlu daha sonra İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın, Prof. Dr. Semavi Eyice ve Prof. Dr. Kemal Hasım Karpat’ın mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

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