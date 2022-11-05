Bu kez deprem değil panik öldürdü! İzmir 4.9'la sallandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün gece saat 03.29’da, merkez üssü Buca ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilerin uykuda yakalandığı deprem, paniğe neden oldu.

BUCA’DA DÖRT BİNA BOŞALTILDI

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından kent halkı, toplanma alanlarında ve açık alanlarda zaman geçirdi. Depremde bulundukları binalardan atlayan, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Konak Kubilay Mahallesi’ndeki Selahattin Oğlu Camii’nin minaresi de hasar gördü. 20’ye yakın binada ise çatlaklar oluştuğu belirtildi. Deprem anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. 4.9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak’ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok” açıklamasında bulundu. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, deprem sonrası 30 ilçede geniş çaplı hasar tespiti çalışması yapan itfaiyenin, sıva düşmesi, çökme, binada çatlak gibi 21 ihbara müdahale ettiği belirtildi. Buca’da oturulamayacak durumda olan 4 adresteki vatandaşların tahliye edildiği açıklandı.

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SOYLU: YAPILARIN DEĞİŞMESİ LAZIM

Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’e gelerek bilgi aldı, açık alanlarda bekleyenlerle sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, “Bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir’de depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız.” diye konuştu.

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O ANLARI ANLATTILAR: KORKUTUCU BİR SESTİ

Zehra Zorlu: “Gece uykuda yakalandık. Saat 03.29’du. Kısa sürdü ama çok korkutucu bir sesti. 7 yaşındaki oğlum bu ses yüzünden kendine gelemedi. Hâlâ kulaklarımızda. Dışarı çıktığımızda herkes güvenli bir alan arıyordu. Biz de açık alan olan eski kullanılmayan pazar yerine gidip sabahladık. İzmir’de 2 yıl önceki depremi hatırlattı. Bugün evimize girdik mecburen ama diken üzerindeyiz.”

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE GİBİ HİSSETTİK

Özgül Köprülü: “Deprem olduğunda uyuyorduk. Çok büyük bir gürültüyle uykumuzdan uyandık. Eşim Serkan ve ben çocukları apar topar alıp dışarı çıktık. Geceyi dışarıda geçirdik. Çocuklar daha fazla korkmasın diye de normal hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. O yüzden mecburen eve girdik. Onlara belli etmiyoruz ama çok korktuk. Biz 7 şiddetinde olduğunu sandık, öyle hissettik. Deprem öncesi çıkan ve bizi uyandıran o sesi hiç unutmayacağım.”

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KEDİMİN GIKI ÇIKMADI

Sığacık’ta yaşayan Sıla Şen geceyi şöyle anlattı:

“99 İstanbul depreminde iş dolayısıyla İstanbul’daydım. İzmir depreminde de İzmir’deydim. Dün gece de eve yeni gelmiştim. Büyük bir ses duymamla sarsıntı başladı. Bu arada köpeğime ve kedime asla güvenmiyorum artık. Bir havlama, bir miyavlama; gıkı bile çıkmadı benimkilerin.”

BALKONDAN ATLAYAN EFE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir depreminde, birinci kattaki evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gencin başını zemine çarptığı öğrenilirken annesi “Oğlum sporcu, normalde inerdi oradan” dedi.

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PANİK YERİNE BUNLARI YAPIN

İzmir’deki deprem büyük panik yaratırken balkondan atlayan genç hayatını kaybetti. Peki deprem anında ne yapılmalı? Nelerden kaçınmalı? Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan’a sorduk. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Abdussamet Arslan, şunları söyledi:

- Bir defa depremle yaşamaya alışmamız lazım. Depremin üzerinden bir süre geçtikten sonra depremi unutuyoruz. İşte bu unutkanlıklar bize çok şey kaybettiriyor. Depremi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

REFLEKS HALİNE GELMELİ

- Depremin süresi 20-30 saniyedir. En alt katlar hariç 30 saniye içerisinde yerinizden kalkıp güvenli bir yere geçme şansınız neredeyse sıfırdır. Bu yüzden binada sizi koruyabilecek, hayat kurtaracak yerler bulmak lazım. Ancak panik anında beyin mantıklı bir şekilde çalışmıyor. Tehlike anlarında refleksler devreye giriyor. Biz eğitim verdiğimiz okullarda şunu söylüyoruz; deprem anında yapılması gerekenler refleks haline gelmeli. Deprem bölgelerinde deprem konusunda sık sık eğitimler verilmeli. Aileler evde deprem tatbikatları yaparak bu refleksi kazanabilirler.

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KAPALI YERDEYSENİZ

- Kapalı bir ortamdaysanız yerinizde kalın. Bir masanın veya sağlam bir eşyanın yanına ya da altına girin ‘çökün, tutunun, kapanın ve bekleyin’. Pencerelerden, şöminelerden ve devrilebilecek mobilyalardan uzak durun. Deprem devam ederken alt kata koşmayın veya acele dışarı çıkmayın. Eğer çıkmaya yeltenirseniz düşerek kendinize zarar verebilirsiniz. Deprem sırasında kırılan cam veya bina enkazı ile yaralanma tehlikesi yaşarsınız.

DIŞARIDAYSANIZ

- Deprem anında dışarıdaysanız binalardan, elektrik hatlarından, bacalardan ve üzerinize düşebilecek her şeyden uzaklaşın, açık alanlara gidin. Araç kullanıyorsanız arabanızı mümkün olduğunca trafikten uzaklaştırın. Köprüler, üst geçitler üzerinde veya direk ve ağaçlara yakın yerlerde durmayın. Arabanızı güvenli bir yerde durdurun. Sarsıntı geçene kadar arabada bekleyin. Deprem anında dağlık bir bölgedeyseniz kayalara, toprak kaymalarına ve ağaçlara dikkat edin.”

UZMANLAR KIRILAN FAYI DEĞERLENDİRDİ

KUŞADASI’NDA BENİ UYKUDAN UYANDIRDI

Prof. Dr. Ahmet Ercan:

“Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu’da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu’da gerginlik artışı söz konusu oldu. Şu anki deprem İzmir’de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası’nda beni uykudan uyandırdı. Bornova-Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka-Çiğli kesimleri İzmir’in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor.”

BUCA 6’DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

“Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fay kırıldı. Bu fay, eğim atımlı normal fay türünde. Sisam fayı gibi çalışan bir fay. İzmir’de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü fakat Buca fayı 6’dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9’luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir.”

17 AKTİF FAY VAR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7” dedi.

4.9 ile 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.0 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde 4.0-4.5 büyüklüğünde bir depremin olması, son derece doğal. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra PANİK yapmamak gerekiyor. İzmir’de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar Deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Bizim bir an önce İzmir’de yapı stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz önem taşıyor.”