×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu kez de Samsun'da polise bıçaklı saldırı! Uyuşturucu bağımlısı etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Konya#Beyoğlu
Bu kez de Samsunda polise bıçaklı saldırı Uyuşturucu bağımlısı etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:03

Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Beyoğlu ilçesi ve ve Konya'da da polise bıçaklı saldırı gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.G.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı. Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.G.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.G. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.G., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.G., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haberin Devamı

İlgili haber

Konyada polis memuruna bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
#POLİS#SALDIRI
Konya'da polis memuruna bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

T.G., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili haberİstiklal Caddesinde polise bıçaklı saldırı Kaçan saldırgan yakalandıİstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı! Kaçan saldırgan yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Konya#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!