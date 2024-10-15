Bu kez de Samsun'da polise bıçaklı saldırı! Uyuşturucu bağımlısı etkisiz hale getirildi

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.G.'nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı. Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.G.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.G. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.G., komiser M.D.'yi bacaklarından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.G., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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T.G., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.