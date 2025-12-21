Bu kez de Manyas’a iHA düştü

Haberin Devamı

BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki Salur Mahallesi’nde geçen hafta bir insansız hava aracının (İHA), boş bir araziye düştüğü ortaya çıktı. 10 Aralık günü akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine Jandarma Komutanlığı’na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara’ya götürüldü.

‘YAZI VEYA BAYRAK YOKTU’

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, “Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA’nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA’yı jandarma ekipleri inceledi. Üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üstünde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA’yı incelemek üzere Ankara’ya götürdüler” dedi.

KOCAELİ’DE RUS DRONU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ise önceki gün kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirmişti. İçişleri Bakanlığı, Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü duyurmuştu.