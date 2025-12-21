×
Bu kez de Manyas'a iHA düştü

Güncelleme Tarihi:

Bu kez de Manyas’a iHA düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 07:00

Serseri dronlara bir yenisi daha eklendi. Karadeniz’den girip Çankırı semalarında vurularak düşürülen İHA’nın ardından önceki gün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir dron kırsal alana düşmüştü. Balıkesir’in Manyas ilçesinde de boş bir arazide İHA parçaları bulunduğu ortaya çıktı.

BALIKESİR’in Manyas ilçesindeki Salur Mahallesi’nde geçen hafta bir insansız hava aracının (İHA), boş bir araziye düştüğü ortaya çıktı. 10 Aralık günü akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine Jandarma Komutanlığı’na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara’ya götürüldü.

Bu kez de Manyas’a iHA düştü

‘YAZI VEYA BAYRAK YOKTU’

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, “Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA’nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA’yı jandarma ekipleri inceledi. Üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üstünde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA’yı incelemek üzere Ankara’ya götürdüler” dedi.

KOCAELİ’DE RUS DRONU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ise önceki gün kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirmişti. İçişleri Bakanlığı, Rus menşeli Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü duyurmuştu.

