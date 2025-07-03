Bu kez Çeşme korkuttu

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Menderes ve Seferihisar’da günlerdir orman yangınlarıyla boğuşan İzmir’in bu kez üç ilçesinden alevler yükseldi. Önce Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde dün saat 13.40’da ziraat alanında yangın çıktı. Kısa sürede ormana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede rüzgârın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi. Yangının tehdit ettiği Ildır Mahallesinin bazı yerleri, Germiyan Mahallesi ve Urla’nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

POLİS VE JANDARMA YOLU KAPATTI

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi. Havanın kararmasının ardından alevlerin geceyi aydınlattığı görüldü. İzmir’den Çeşme’ye giden eski asfalt yol, polis ve jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. İzmir’in Ödemiş İlçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi’ne ulaştı. Tosunlar, Suçıktı ve Köseler Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında Tosunlar Mahallesi’ndeki bazı evler zarar gördü.

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MANİSA’DAN İZMİR’E SIÇRADI

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’ne bağlı Çepnidere Mahallesi’nde elektrik trafonsundan çıkan yangın da hızla yayıldı. Yangın, mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açtıktan sonra çevredeki makilik alana sıçradı. Rüzgârın etkisiyle yayılması engellenemeyen yangında alevler akşam saatlerinde İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’ne bağlı Halilbeyli Mahallesi’ne ulaştı. Bir çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ile 250 küçükbaş yangından son anda kurtarıldı. Yangın bölgesinde bulunan bazı evler de alevlerden hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

GEDİZ’DE YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKTI









Kütahya’nın Gediz İlçesi’ne bağlı Yenikent beldesi yakınlarında biçerdöverden kaynaklanan yangın çıktı. Kütahya Valiliği kararıyla Hamzabey Mahallesi’nde ormana yakın olan evler tahliye edilirken, ekiplerin olağanüstü mücadelesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

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Kocaeli’nin Derince İlçesinde iki farklı noktada çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesi’ndeki yangına ise ekipler hem havadan hem karadan müdahale etti. Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Tüm yangınlar için soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTAKYA BİR FACİADAN DÖNDÜ

YURDUN dört bir yanında çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan günlerce insanüstü çaba gösterdi. Yürütülen yoğun müdahalelere karşın alevler sert esen rüzgâr ve sıcak hava nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yüzlerce dönüm yeşil alan yandı, onlarca ev de alevlere teslim oldu. Cuma gününden itibaren 342 orman yangını çıkarken, cumartesi gününden beri devam eden 6 büyük orman yangını ile ilgili güzel haberi dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi:





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‘BU BİR SAVAŞ’

“İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen

kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bakanlık olarak Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara gücüyle alevlerle mücadeleye hazırız. Ancak bu savaş sadece bizim değil, hepimizin birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Çünkü yeşil vatan, hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.”

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde pazartesi günü 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek Oğlakören, Alahan ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Evlerinden tahliye edilen 2 bin 500 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı. Dün bölgede yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Yanan alanların dronla çekilen görüntülerinde, alevlerin evlere ne kadar yaklaştığı görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, “Şu ana kadar 322 binada hasar tespiti mevcut. Bu binalardan 4 tanesinin ağır hasarlı, 23 tanede bağımsız birimin az hasarlı olarak tespiti gerçekleştirildi. 5 mahallemizde de çalışmalar yürütülüyor” bilgisini verdi.

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SEFERİHİSAR VE MENDERES’TE BİLANÇO AĞIR

İzmir’i günlerce etkiledikten sonra kontrol altına alınan yangınlar, beraberinde ekolojik ve ekonomik yıkımı da getirdi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yetkilileri, özellikle Seferihisar ve Menderes bölgelerini etkileyen yangınların, ciddi habitat kayıplarına neden olduğunu açıklarken yine bölgeye özgü türlerin yok olduğunu, yanan tarım, orman ve mera alanlarından dolayı yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvanın doğal beslenme alanlarını kaybettiğini dile getirdi. 10 bin hektarlık alanı küle çeviren alevler, arıcılık ve zeytincilik faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Seferihisar ve Menderes’teki yangınlar, 14 bin futbol sahası büyüklüğüne eşit yaklaşık 100 bin dönümlük alanı küle çevirdi.



